Dumfries en De Vrij spelen derby van Milaan, volop Nederlanders in buitenlandse bekertoernooien

Deze week worden de halve finales van de TOTO KNVB Beker gespeeld. Woensdag eerst Go Ahead - PSV en een dag later AZ - Ajax, maar ook in de rest van Europa is er bekervoetbal. Hoe staat het ervoor in de buitenlandse bekertoernooien die deze week worden gespeeld?

FA Cup (achtste finales)

Liverpool won zondag op Wembley al de eerste prijs van dit seizoen, maar dat ging om de League Cup. De FA Cup komt ook in de 141ste pas laat op gang in vergelijking met de andere landen. Pas na de jaarwisseling stromen de clubs uit de Premier League en het Championship in. Manchester City, Chelsea, Liverpool en Everton hebben een vrij eenvoudige weg richting de kwartfinales, al weet je het met bekervoetbal natuurlijk maar nooit.



Het wisselvallig presterende Spurs moet vrezen voor een ‘bananenschil’ in het noordoosten van Engeland, waar Middlesborough wacht. De ploeg van de Amsterdamse rechtsback Anfernee Dijksteel schakelde in de vorige ronde Manchester United na strafschoppen uit op Old Trafford. Het laagst geklasseerde team dat nog in het toernooi zit is Boreham Wood, dat derde staat op het vijfde niveau van Engeland.

Dinsdag: Peterborough United - Manchester City

Dinsdag: Crystal Palace - Stoke City

Dinsdag: Middlesbrough - Tottenham Hotspur

Woensdag: Luton Town - Chelsea

Woensdag: Southampton - West Ham United

Woensdag: Liverpool - Norwich City

Donderdag: Everton - Boreham Wood

Maandag: Nottingham Forest - Huddersfield Town

Volledig scherm Anfernee Dijksteel, hier in duel met Jadon Sancho, speelt met Middlesbrough tegen Spurs. © AFP

Coppa Italia (halve finales)

AC Milan en Internazionale strijden samen met Napoli om de landstitel, al kunnen we Juventus zeker nog niet uitvlakken na een knappe inhaalrace in de laatste weken. De twee grootmachten uit Milaan staan dinsdag in San Siro voor de 231ste keer tegenover elkaar in de Derby della Madonnina. De andere halve finale is misschien wel net zo pikant. Juventus haalde in het verleden al Roberto Baggio (1990), Federico Bernardeschi (2017) en Federico Chiesa (2020) weg uit Florence, maar de fanatieke fans uit Florence kregen op 28 januari weer een zware klap te verwerken met het vertrek van Dusan Vlahovic.



De 22-jarige spits uit Servië is bij Juventus ondertussen stug doorgegaan met scoren: vier goals in zijn eerste zes duels. Vlahovic wacht een heet avondje bij zijn snelle terugkeer in Florence, maar lijkt niet het type die daarvan onder de indruk is. De returns zijn op 20 en 21 april, de finale op woensdag 11 mei in Rome.

Dinsdag 21.00 uur: AC Milan - Internazionale

Woensdag 21.00 uur: Fiorentina - Juventus

Volledig scherm Dusan Vlahovic speelt woensdagavond met Juventus tegen Fiorentina, de club die hem een maand geleden voor 82 miljoen euro verkocht. © REUTERS

Copa del Rey (halve finales)

FC Barcelona won de Copa del Rey vorig seizoen voor de zevende keer in dertien seizoenen, maar de bekerhouder strandde op 20 januari met een 3-2 nederlaag (na verlenging) in Bilbao. Athletic Club won de Copa del Rey in 1984 voor het laatst, maar hoopt woensdag voor het derde seizoen op rij de finale te bereiken. De heenwedstrijd tegen Valencia eindigde in 1-1. Real Betis zette op 9 februari al een grote stap richting de finale door de uitwedstrijd bij Rayo Vallecano met 1-2 te winnen. Donderdag moet de ploeg van Manuel Pellegrini voor 60.000 toeschouwers in Estadio Benito Villamarín de laatste stap zetten.

Woensdag 21.30 uur: Valencia - Athletic Bilbao

Donderdag 21.30 uur: Real Betis - Rayo Vallecano

Coupe de France (halve finales)

Justin Kluivert was de laatste weken goed in vorm en schitterde op 9 februari in de kwartfinale tegen Olympique Marseille (4-1 winst) met twee goals en een assist, maar zal de halve finale moeten missen. De 22-jarige Amsterdammer pakte zaterdag vanaf de bank een rode kaart en is geschorst, maar hoopt dat de schorsing mee zal meevalt en hij zaterdag tegen PSG weer mee mag doen. In de halve finales speelt Nice thuis tegen FC Versailles 78, dat uitkomt op het vierde niveau van Frankrijk. De club Versailles heeft weinig historie, maar in hun jeugdjaren liepen Thierry Henry, Hatem Ben Arfa en Jérôme Rothen er wel even rond.

Calvin Stengs vervangt de geschorste Kluivert mogelijk, terwijl Pablo Rosario dit seizoen in 26 van de 29 duels van Nice in actie kwam. Ook in de andere halve finale zien we mogelijk een Nederlander, want Myron Boadu wacht met Monaco de zware uitwedstrijd in Nantes. De finale is op 8 mei in het Stade de France.

Dinsdag 21.00 uur: OGC Nice - FC Versailles

Woensdag 21.15 uur: FC Nantes - AS Monaco

Volledig scherm Justin Kluivert (links) wordt gewisseld. © Pro Shots

DFB-Pokal (kwartfinales)

Bayern München (tien) en Borussia Dortmund (drie) wonnen samen dertien van de laatste negentien edities van de DFB-Pokal, maar werden dit seizoen al vroeg uitgeschakeld. Bayern verloor in oktober met 5-0 bij Borussia Mönchengladbach en Dortmund ging in januari onderuit in Hamburg tegen St. Pauli. Een gedoodverfde favoriet zit er niet bij de laatste acht, al staan RB Leipzig en SC Freiburg vierde en vijfde in de Bundesliga. Zij moeten woensdagavond eerst nog een zware uitwedstrijd zien te overleven.



Met Mark Flekken (Freiburg), Jürgen Locadia (VfL Bochum) Ricardo van Rhijn (Karlsruher), Mark Diemers (Hannover 96), Ludovit Reis (HSV) en Sheraldo Becker (Union Berlin) heeft iedere kwartfinale een Nederlands tintje.

Dinsdag 20.45 uur: Union Berlin - FC St. Pauli

Woensdag 18.30 uur: HSV - Karlsruher SC

Woensdag 18.30 uur: Hannover 96 - RB Leipzig

Woensdag 20.45 uur: VfL Bochum - SC Freiburg

Volledig scherm Ludovit Reis, hier in actie tegen St. Pauli, speelt woensdagavond met HSV in de kwartfinale tegen Karlsruher. © ANP / Imago Sportfotodienst GmbH