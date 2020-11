Ecuador trakteert Colombia in Quito op grote nederlaag, Chili onderuit in Venezuela

Door goals van Robert Arbeloda en Ángel Mena stond het na negen minuten spelen al 2-0. Na 39 minuten werd het via Michael Estrada en Xavier Arreaga zelfs al 4-0 voor Ecuador. Met een rake strafschop deed aanvoerder en sterspeler James Rodríguez kort voor rust nog iets terug, maar in de tweede helft kon de ploeg van de Portugese bondscoach Carlos Queiroz de comeback niet doorzetten. Door late goals van Gonzalo Plata en Pervis Estupiñán werd het zelfs nog 6-1 van Ecuador, dat de wedstrijd wel met tien man eindigde na de rode kaart van Plata in de 80ste minuut.



Ecuador kwam door de ruime zege op de tweede plaats in de Zuid-Amerikaanse groep voor kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. De bovenste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vijf speelt play-offs.



Chili staat zesde na de 2-1 nederlaag in Venezuela. Luis Del Pino bracht Venezuela al na negen minuten op voorsprong, maar vijf minuten later maakte Internazionale-middenvelder Arturo Vidal de 1-1 namens Chili. Daar leek het bij te blijven in Caracas, maar spits en aanvoerder Salomón Rondón maakte in de 81ste minuut de winnende 2-1 voor Venezuela.