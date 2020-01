Een vliegreis van 9000 kilometer voor amateurs in Frans bekertoernooi

Niort, op dit moment achttiende in de Ligue 2, werd ondanks de enorme reis met 1-2 verslagen. Voormalig Blackpool-middenvelder Elliot Grandin maakte deel uit van de winnende ploeg en genoot van de sfeer. ,,Het was een gekkenhuis", legt hij uit aan de BBC. ,,Iedereen op het eiland had het over de overwinning. Mensen vinden het zo'n mooi verhaal omdat het hier nog nooit eerder is gebeurd. Dat is alleen maar goed, want daarmee zetten wij het voetbal op Réunion op de kaart. Nu nemen mensen onze competitie serieus", doelt Grandin op de uit veertien ploegen bestaande Premier League.



Honderden supporters van Saint-Pierroise hadden de overtocht gemaakt naar het Franse vasteland. ,,De mensen hier zijn gek van voetbal. Het stadion in Niort zat vol met mensen van het eiland. ,,Ik zag alleen maar bekende gezichten. Ze waren aan het dansen en zingen; het was een gekkenhuis. Ik weet niet hoe en waarvan ze het allemaal doen, maar elke keer reizen ze ons achterna.” Voor de trainer van Niort liep het minder goed af: hij werd ontslagen na de 'wanprestatie’.