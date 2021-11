Eerste Bundesligagoal Malen belangrijk voor Dortmund, remise Wolfsburg ondanks treffer Weghorst

Eerste treffer Malen in Bundesliga voor winnend Dortmund

Donyell Malen scoorde al wel in de Champions League voor Borussia Dortmund. In de competitie vond hij het net nog niet, tot vandaag. De spits opende in de tweede helft de score tegen VfB Stuttgart. Maar lang kon de aanvaller niet van zijn treffer genieten, want de bezoekers kwamen een aantal minuten later alweer langszij: 1-1.