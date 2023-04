Eerste nederlaag Sarina Wiegman met Lionesses: WK-organisator Australië verslaat Europees kampioen

De voormalig succescoach van de Oranje Leeuwinnen, waarmee ze in 2017 ook al het EK in eigen land won en twee jaar later in Frankrijk de WK-finale bereikte, maakte na de Olympische Spelen in de zomer van 2021 de overstap van de Nederlandse vrouwenploeg naar de Engelse vrouwenploeg. Na dertig interlands was Wiegman dus nog altijd ongeslagen, met 25 zeges en vijf gelijke spelen. Het doelsaldo van 138-10 was minstens zo indrukwekkend.