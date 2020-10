Eerste Premier League-confrontatie tussen Guardiola en ‘beste coach van de planeet’

Guardiola maakt er geen geheim van wie hij als inspirators van zijn carrière als trainer ziet. Naast Johan Cruijff gaat het ook vaak over Bielsa, een excentrieke Argentijn die weinig grote prijzen wint, maar enorm gewaardeerd wordt onder spelers en trainers. In het boek The Quality of Madness over het bijzondere leven van Bielsa wordt de eerste ontmoeting tussen de twee beschreven.



In 2003 zit de huidige coach van Manchester City op een dood spoor als speler van AS Roma. Samen met teamgenoot Gabriel Batistuta praat Guardiola over het trainersvak. Batistuta is lyrisch over Bielsa en adviseert Guardiola met hem te gaan praten. Als Guardiola drie jaar later bij Dorados in Mexico voetbalt (Guardiola speelt er slechts tien wedstrijden, maar wil graag leren van coach Juanma Lilo) maakt hij de trip van 5.000 kilometer naar Argentinië.