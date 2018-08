Egypte wil ruim zes jaar na stadionramp weer fans toelaten

Grootmach­ten uit Madrid treffen elkaar in de Super Cup

12:31 De BBC is verleden tijd bij Real Madrid, na het vertrek van Cristiano Ronaldo, en nu hebben de media het er al over de BBA. Naast Benzema en Bale komt nu Asensio te staan. Maar heeft de Koninklijke daar genoeg aan? Vanavond, in de Super Cup tegen stadgenoot Atlético, is de eerste serieuze test.