‘Einde aan droom Wout Weghorst: Manchester United gaat spits niet definitief overnemen’

Manchester United had geen optie tot koop in het contract van Weghorst staan, maar kon uiteraard wel onderhandelen met Burnley over een definitieve overgang van de spits uit Borne. Daar kiest de club uit Manchester, op dit moment vierde in de Premier League, dus niet voor. Weghorst scoorde sinds zijn komst in de winter - van Burnley, dat hem verhuurde aan Besiktas - slechts twee keer in 26 wedstrijden. Dat deed hij in de League Cup (0-3 winst) tegen Nottingham Forest en in de Europa League tegen Real Betis (4-1 winst op Old Trafford).



Daarnaast gaf hij drie assists voor de Engelse recordkampioen, waarmee hij naast de League Cup ook nog de FA Cup kan winnen. Op zaterdag 3 juni is Manchester City de tegenstander op Wembley, waar Weghorst op zondag 26 februari een droom in vervulling zag gaan door de League Cup te winnen met de Engelse topclub.