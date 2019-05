Einde van een tijdperk: na Robben stopt ook Ribéry bij Bayern

Ribéry speelde al twee seizoenen bij Bayern voordat Robben er neerstreek. De Franse dribbelaar, toen 24, vond bij de “Rekordmeister” zijn thuis, nadat hij in zijn korte carrière vóór Bayern van club naar club hopte. Na zijn debuut op 17-jarige leeftijd bij het nietige Boulogne, brak Ribéry via Alès, Brest, Metz en Galatasaray pas echt door bij Olympique Marseille. Het leverde hem op 7 juni 2007 een transfer naar Bayern op. De 25 miljoen euro die de club voor hem neerlegde betekende op dat moment een clubrecord. Ter vergelijking: vleugelverdediger Lucas Hernandez komt deze zomer voor 80 miljoen euro over van Atlético Madrid.



In 271 competitieduels was Ribéry bij Bayern goed voor 85 goals. ,,Het is ‘wahnsinn’, dat ik hier 12 jaar heb gespeeld”, reageert hij op de clubwebsite. ,,Toen ik hier kwam ging een droom in vervulling. Het afscheid zal niet makkelijk zijn, maar we mogen nooit vergeten wat we samen hebben bereikt. We hebben meer dan 20 titels gewonnen!”



Tekst gaat verder onder de foto.