Eindhovenaar Patrick Greveraars alweer weg als assistent-bondscoach Ghana

De Ghannees Akonnor zat bijna twee jaar op zijn post. ,,Ze wilden wel met mij verder”, aldus de Eindhovenaar die momenteel weer thuis in Woensel zit. ,,Helaas hadden ze hun zaken niet op orde ten opzichte van mij. Toen heb ik de beslissing genomen om ook te stoppen.”

De ontslagen technische staf werd drie dagen later opgevolgd door de Serviër Milovan Rajevac die in de periode 2008-2010 ook al aan het bewind stond bij de Black Stars. Onder Rajevac werd vervolgens twee keer van Zimbabwe gewonnen (1-0 en 3-1). Na een remise tegen Ethiopië (1-1) volgde afgelopen weekend een hevig bekritiseerde 1-0 winst op topfavoriet Zuid-Afrika.

Ghana sloot daarmee de tweede ronde van de WK-kwalificatie af als groepswinnaar. Zuid-Afrika werd uitgeschakeld voor het WK en tekende gisteren officieel protest aan bij de FIFA vanwege matchfixing.

In 2022 speelt Ghana in Kameroen om de Afrika Cup, de achtergestelde editie van 2020. Tegenstanders in de groepsfase zijn Marokko, Gabon en de Comoren. Greveraars bekijkt het dan van thuis. ,,Het was een mooie ervaring maar als het niet goed geregeld is, kun je beter ermee ophouden.”

Globetrotter

Als jonge oefenmeester begon hij bij PSV waar hij twintig jaar geleden in contact kwam met Fred Rutten, destijds hoofd-jeugdopleidingen bij de Eindhovenaren. De beide trainers bleven contact houden. In het kielzog van Rutten werd Greveraars in 2012 assistent bij Vitesse en in 2014 bij Feyenoord.

In de periode 2007-2010 was Greveraars coach van het tweede team van FC Porto en tevens in de Portugese wijnstad verantwoordelijk voor de talentontwikkeling. Met Jurgen Streppel trok Greveraars van het Cypriotische Anorthosis Famagusta (2018) naar Al Jazira in Abu Dhabi waar het dienstverband in de herfst van 2019 eindigde.

Greveraars was als begaafde middenvelder in de jeugd van ESV een talent. Een aantal keren kreeg hij de kans om naar een BVO-opleiding te gaan, maar hij bleef - mede door zijn studie aan het CIOS in Sittard - het zwart-wit van ESV trouw. Uiteindelijk kwam de Eindhovenaar in het amateurvoetbal na zijn periode aan de Oude Bosschebaan terecht bij clubs als Dijkse Boys en PSV/av.