Eindhovenaar Patrick Greveraars eerste assistent Jürgen Streppel bij Al Jazira

Patrick Greveraars wordt de nieuwe assistent van trainer Jürgen Streppel bij Al Jazira in Abu Dhabi, een van de Verenigde Arabische Emiraten. De 43-jarige Eindhovenaar was vorig seizoen ook al de tweede man achter Streppel bij het Cypriotische Anorthosis Famagusta.

Het is niet de eerste keer dat de Eindhovense globetrotter in het Midden-Oosten actief is. Drie jaar geleden ging hij als assistent met Fred Rutten mee naar Al Shabab in Dubai.

Er was vanaf 2001 al een klik toen de van FC Twente afkomstige Rutten bij PSV hoofd opleidingen werd. De beide oefenmeesters bleven contact houden. In het kielzog van Rutten werd Greveraars in 2012 assistent bij Vitesse en in 2014 bij Feyenoord. In de periode 2007-2010 was Greveraars coach van het tweede team van FC Porto en tevens in de Portugese wijnstad verantwoordelijk voor de talentontwikkeling.

Greveraars was als voetballer in de jeugd van ESV (nu Wodan) een talent. Een aantal keren kreeg hij de kans om naar een BVO-opleiding te gaan, maar hij bleef - mede door zijn studie aan het CIOS in Sittard - het zwart-wit van ESV trouw. Uiteindelijk kwam de Eindhovenaar in het amateurvoetbal na zijn periode aan de Oude Bosschebaan terecht bij clubs als Dijkse Boys en PSV/av. Ook in de zaal rook de technisch begaafde middenvelder bij onder andere KW en EFV Cibatax (het huidige FC Eindhoven) aan de top.

