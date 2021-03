EK-droom Fosu-Mensah ruw verstoord door zware blessure

Fosu-Mensah (23) raakte gisteravond in duel met SC Freiburg (1-2) geblesseerd. De in de winter van Manchester United overgekomen verdediger bleef vlak voor rust met zijn rechtervoet steken in het gras, waardoor zijn knie een verkeerde beweging maakte. Na de wedstrijd vreesde trainer Peter Bosz al voor het ergste. Vandaag kwam Leverkusen met de bevestiging dat Fosu-Mensah maanden aan de kant staat.



Het was pas de zevende wedstrijd voor Fosu-Mensah sinds hij begin januari voor 1,7 miljoen euro werd overgenomen van Manchester United. In 2018 scheurde de verdediger op huurbasis bij Fulham al een kruisband van zijn linkerknie.