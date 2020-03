EK naar 2021? Deze hobbels moet de UEFA nog nemen

EK Vrouwen

Als het EK naar de zomer van 2021 gaat, dan loopt de UEFA zichzelf in de weg. Van 11 juli tot en met 1 augustus volgend jaar staat in Engeland namelijk het EK voor vrouwen op de agenda. Beide belangrijke Europese voetbaltoernooien achter elkaar lijkt ondenkbaar. Wellicht moet het EK voor vrouwen, dat in 2017 werd gewonnen door Oranje, ook worden verplaatst als het mannen-EK opschuift. In 2022 wordt het WK in Qatar in de winter gespeeld, dus is er in de zomer ruimte voor een ander groot voetbaltoernooi.