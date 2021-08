EK-penaltymisser Bukayo Saka krijgt ovationeel applaus van Brentford-fans

video Messi geniet bij presenta­tie in Parc des Princes: ‘Wil hier mijn vijfde Champions League winnen’

11 augustus Lionel Messi is vanochtend gepresenteerd bij Paris Saint-Germain. De Franse topclub nam de 34-jarige Argentijn gisteren over van FC Barcelona, waar Messi liefst 21 jaar speelde. ,,Ik wil hier mijn vijfde Champions League winnen. Dat is mijn grote doel", zei Messi tijdens zijn persconferentie in het Parc des Princes.