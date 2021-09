Ekkelenkamp scoort bij debuut voor winnend Hertha

Gezondheid toch weer verslech­terd: icoon Pelé opnieuw op intensive care

17 september Een dag nadat hij nog monter had geroepen dat het beter met hem ging is Pelé vanwege een verslechterde gezondheid toch weer opgenomen op de intensive care. De Braziliaanse voetballegende (80) verliet enkele dagen geleden nog de afdeling intensieve zorg van een ziekenhuis in São Paulo.