El Ghazi laat Aston Villa met winnende goal dromen van Europees voetbal

Drama voor Liverpool-doel­man Becker: vader (57) verdrinkt na duik in meer

25 februari De Braziliaanse voetbalwereld is in rouw na de dood van José Agostinho Becker, oud-doelman en vader van Liverpool-keeper Alisson en Fluminense-sluitpost Muriel. Hij verdronk na een duik in een meertje in de buurt van zijn huis in het zuiden van Brazilië. José Becker is 57 jaar geworden.