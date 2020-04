El Jebli zit ‘vast’ in de woestijn: ‘Hoge boetes zijn hier keihard nodig’

Hij had het thuisfront al ingelicht. De tijd voor een hereniging met zijn familie en vrienden was aangebroken. Na zeven maanden Saoedi-Arabië zou Youssef El Jebli (27) terugkeren op Nederlandse bodem. Tijdelijk, dat wel. Zijn club Al-Faisaly gaf toestemming het land ten tijde van de coronacrisis te verlaten.



Maar door de abrupte sluiting van het luchtruim boven het woestijnland, nu tweeënhalve week geleden, verblijft El Jebli nog altijd in het Midden-Oosten. ,,Ineens waren alle vluchten geannuleerd’’, zegt hij.



,,De grenzen gingen dicht. Vanwege het virus. Niemand kon het land meer in of uit. In Nederland kondigen ze zulke maatregelen ruim van tevoren aan. Hier niet. Ik kon geen kant meer op. Er zit nu niets anders op dan op afstand contact te houden met mijn familie.”