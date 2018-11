Embolo mist interlands door beenbreuk

Welbeck ondergaat tweede operatie aan gebroken enkel

9:26 Danny Welbeck heeft een tweede operatie aan zijn gebroken rechterenkel ondergaan. Dat meldt zijn club Arsenal. De aanvaller heeft de ingreep goed doorstaan en kan beginnen aan zijn revalidatie. Het is volgens de Londense club niet te zeggen wanneer Welbeck weer inzetbaar is, maar de vrees bestaat dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.