Emery: Het moest na 22 jaar Wenger helemaal anders

,,Alles moest anders”, stelde Emery vast bij zijn komst naar het Emirates Stadium. ,,Niet omdat Wenger het niet goed had gedaan, maar om iedereen weer opnieuw te motiveren. Iedereen weer op te schudden, negatieve dingen onder het tapijt te vegen en de ramen weer te openen voor positieve dingen. Ik moest mijn eigen ideeën hier implementeren.” Emery heeft dan ook niet met Wenger gesproken over het team. ,,Ik ben hem één keer tegengekomen. Ik respecteer hem, maar hoeveel informatie hij me ook had gegeven: ik moet hier dingen veranderen. Ik heb de spelers verteld dat we weer vanaf nul beginnen. Zelfs nu, vier maanden later, zeg ik dat we net begonnen zijn.”

Bergafwaarts

,,Voordat Wenger hier kwam, was Arsenal een team dat 1-0 overwinningen koesterde. Met Arsène werd Arsenal een aanvallende ploeg. In 2003/2004 kende Arsenal de perfecte combinatie van die twee stijlen en werden ze ongeslagen kampioen. Maar daarna verloren ze de defensieve structuur. Ik wil die twee structuren weer samenbrengen zodat we weer bovenin mee kunnen doen. De prestaties van Arsenal gingen bergafwaarts. Ik kwam bij een Arsenal dat geen enkel team van de top 6 wist te verslaan. Dat is nog steeds niet gelukt, maar we winnen wel al meer uitwedstrijden, wat ook een groot probleem was.”



Of de Engelse Premier League de sterkste competitie ter wereld is? ,,Misschien wel, omdat elk team minstens één of twee topspelers heeft. De beste spelers ter wereld gaan naar de Premier League óf Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain of Juventus. En de beste coaches komen ook naar de Premier League.”