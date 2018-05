'Emery is een meester in het smeden van een collectief'

Door Tim Reedijk



Dat Wenger, met z’n oversized jas en diepe frons op zijn gelaat, straks niet meer in het trainersvak bij Arsenal staat, zal voelen alsof er voor de KNVB-beker wordt geloot zonder Heinrich Welling. Of als een Feyenoord-huldiging zonder Lee Towers. Na 22 goede jaren (The Invincibles) en mindere (#WengerOut) is het tijd voor een nieuw gezicht.



Emery, pas 46 jaar, heeft een schat aan ervaring als trainer. Waar Wenger vaak stabiel en soms voorspelbaar oogde, kan energiebom Emery verrassend uit de hoek komen. Qua aanpak, qua speelwijze. Het bracht Emery, als voetballer geen doorslaand succes, tot dit punt. Hij werkte zich als trainer op vanuit de Spaanse Segunda División B en kwam via Valencia en Spartak Moskou bij Sevilla terecht. Daar vestigde hij zijn naam door drie jaar op rij de Europa League te winnen.



Bij Paris-Saint Germain, waar hij de voorgaande twee seizoenen de leiding had, kon hij niet bouwen zoals hij bij Sevilla deed. Als een oliesjeik even daarvoor een krappe 400 miljoen euro voor Neymar en Kylian Mbappé neerlegt, is er geen tijd voor een proces. Dan moet er gewonnen worden. Hij pakte weliswaar zeven prijzen, kampioen werd-ie vorig seizoen, maar in de Champions League speelden de Parijzenaren niet de rol die de rijke piefen van bovenaf in gedachten hadden.