Emotionele Zlatan Ibrahimovic (41) zet punt achter indrukwekkende loopbaan: ‘Het moment is daar’

Dat Ibrahimovic afscheid zou nemen van AC Milan was geen grote verrassing, nadat zaterdag al de teksten ‘Godbye’ werd gezien op de reclameborden in San Siro. Nu is dus ook duidelijk dat Ibrahamovic helemaal stopt als voetballer.



Ibrahimovic besluit zijn carrière na een seizoen waarin hij slechts 144 minuten speelde, verdeeld over vier duels in de Serie A. Hij scoorde nog wel in zijn laatste profduel. Dat was op 18 maart, toen hij uit een strafschop kort voor rust nog de 1-1 maakte tegen Udinese bij een 3-1 nederlaag.



Het laatste seizoen is slechts een klein smetje op de indrukwekkende loopbaan van Ibrahimovic, die ruim 23 jaar duurde. Vorig jaar werd Ibrahimovic nog kampioen van de Serie A met AC Milan, waar hij met acht goals in 23 duels ook nog een flink aandeel in had als boegbeeld van een jong team. Het was zijn veertiende landstitel in zijn loopbaan. Dit seizoen liet het gemis van Ibrahimovic zich voelen bij de Rossoneri, dat nog wel vierde werd en in de halve finales van de Champions League strandde tegen stadgenoot Inter.