Engeland begint met trainersproject voor minderheden

Raheem Sterling, aanvaller van Manchester City, had het onderwerp onlangs aangekaart. Volgens de Engelse international zijn er veel te weinig coaches en bestuurders van raciale minderheden in zijn land. ,,Er zijn iets van vijfhonderd spelers in de Premier League. Een derde is zwart en die heeft geen vertegenwoordiging in de top van het voetbal en geen vertegenwoordiging in de trainersstaf”, zei Sterling.