Engeland-fans klaar met Gareth Southgate na afgang, maar ontslag succescoach lijkt ondenkbaar

De Engelse bondscoach Gareth Southgate staat vijf maanden voor het WK onder zware druk. Na de afgang tegen Hongarije (0-4) dinsdag in Wolverhampton is hij bij de supporters de kop-van-jut. Volgens de Britse media is een ontslag echter ondenkbaar.

Dat was de grootste thuisnederlaag voor Engeland in meer dan negentig jaar. Fans en analytici riepen al om ontslag, maar aanvoerder Harry Kane wilde daar na het debacle in Wolverhampton niets van weten. ,,Een vraag daarover zou ik niet eens moeten beantwoorden”, sprak de aanvaller, die toegaf dat het vertoonde spel niet best was geweest.

,,Dit was natuurlijk een avond om snel te vergeten, maar we moeten hiervan leren en verder gaan”, zei Kane, die met zijn ploeg onder luid boegeroep het veld had verlaten. De woede richtte zich met name op Southgate, die zijn ploeg op het WK van 2018 naar de halve finales leidde en vorig jaar op het EK in eigen land pas in de finale werd gestuit door Italië.

De kenners, onder wie Gary Lineker, waren kritisch. Lineker sprak op Twitter de wens uit dat de Engelse nationale ploeg voortaan de speelstijl van Liverpool kopieert. Na vier duels in de Nations League zonder zege en met slechts één treffer was oud-Liverpoolprof Stephen Warnock op de BBC-radio explicieter: ,,Ik ben er niet zeker van dat hij de juiste man is. Er zijn andere kandidaten die meer geschikt zijn. Ik weet zeker dat Gareth Southgate nu onder druk staat.”

The Daily Mail denkt niet dat Southgate na de ‘vernederende nederlaag’ hoeft te vrezen voor zijn baan. ,,Sommige fans hebben al een beslissing genomen.‘You’re getting sacked in the morning,‘ riepen woedende supporters terwijl ze Engeland in verlegenheid zagen worden gebracht op eigen bodem. Zover zal het niet komen,” zo schrijft de krant. ,,Gareth Southgate heeft krediet op de bank, de Engelse manager zal tijd krijgen om met een antwoord op de proppen te komen voor een WK, waarop zijn team een realistische kans heeft om te winnen.”

Quote Fans van Engeland hebben eindelijk een stok om Gareth Southgate mee te slaan The Guardian

,,Fans van Engeland hebben eindelijk een stok om Gareth Southgate mee te slaan", schrijft The Guardian. ,,Engeland kwam naar Molineux om dit vermoeide, uitgeputte dwaze seizoen van de Nations League af te sluiten met een overwinning, een gevoel van herwonnen momentum. Wat ze kregen was 90 minuten pijn, melkzuur, blauwe plekken en het gevoel dat er iets uit het zicht begon te drijven.”

Volgens The Guardian kan de bondscoach sowieso geen goed doen bij de aanhang. ,,Southgate is Engelands meest succesvolle manager van de moderne tijd. Southgate is een fatsoenlijke, hardwerkende kerel. Southgate heeft Engeland hoe dan ook briljant geleid. Maar de fans van Engeland houden niet van Southgate en zelfs zonder een stok om hem te slaan, is Southgate verslagen. Zelfs zonder nederlagen en alleen succes, is hij bestempeld als een mislukking.”

Volledig scherm Kyle Walker en Harry Maguire staan er verslagen bij na de vierde goal van Hongarije. © REUTERS

Volgens The Guardian viel vooral de ongeïnteresseerde spelers iets te verwijten. Maar zij krijgen juist wel applaus bij het verlaten van het veld. Ook The Sun ziet een vertrek Southgate niet voor zich. ,,Dat zal en mag niet gebeuren", stelt de krant over een discussie die 11 dagen geleden ‘volkomen onmogelijk leek’. ,,Southgate is de meest succesvolle baas van Engeland sinds Sir Alf Ramsey, met een halve finale van het WK en een finale van het EK. Hij heeft enorm veel krediet bij zijn werkgevers en zijn spelers.”

Southgate nam de verantwoordelijkheid op zich. ,,We hebben niet vaak verloren en als je dan thuis zo’n zware nederlaag lijdt, doet dat zeer. Ik neem de schuld op me. Het was moeilijk om in elk duel het sterkste elftal op te stellen. We hebben deze periode vooral gebruikt als voorbereiding op het WK in Qatar. Ik heb geprobeerd jonge spelers een kans te geven maar ook steeds de juiste balans te vinden. Dat is niet gelukt. We haalden niet het niveau dat nodig is om dit soort wedstrijden te winnen.”

Engeland staat laatste in groep A3, waarin Hongarije de verrassende leider is.