Engelse bondscoach Wiegman ziet Miedema na kwartier al scoren in Emirates Stadium

Een minuut voor rust maakte Erin Cuthbert gelijk namens Chelsea, waar de van PSV overgekomen verdediger Aniek Nouwen op de bank zit. Kort na rust kwam Arsenal weer op voorsprong via Beth Mead, die fraai scoorde na een pass van Miedema.



Bij Arsenal vertrokken deze zomer Daniëlle van de Donk (naar Olympique Lyon) en Jill Roord (naar VfL Wolfsburg), waardoor Miedema nu nog de enige Nederlandse speelster is bij Arsenal. Miedema staat nu op 96 goals in 103 wedstrijden voor Arsenal, waar ze sinds 2017 voor speelt. Ondanks haar 24 goals eindigde Arsenal vorig seizoen derde in de FA Women's Super League, ruim achter Manchester City en kampioen Chelsea. De 25-jarige spits uit Hoogeveen staat voor Oranje op 83 doelpunten in 100 interlands.



Sarina Wiegman is bezig aan haar eerste week als bondscoach van Engeland en zit op de tribune in het Emirates Stadium, waar het vrouwenteam van Arsenal ieder seizoen enkele wedstrijden speelt. De andere thuiswedstrijden worden afgewerkt op Meadow Park in Borehamwood, in het noordwesten van Londen.