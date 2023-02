Engelse media na nieuwe flater Chelsea: ‘Duurste doelpuntloze gelijkspel ooit’

In de winter strooide Chelsea met miljoenen. De middenmoter in de Premier League haalde de ene na de andere speler binnen, maar in de derby tegen Fulham kwam Chelsea niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De Engelse media doken er bovenop.

The Sun was onverbiddelijk in het verslag. ,,Het verwachte voetblcarnaval en de doelpuntenstorm om Chelsea’s verbazingwekkende transfergeweld van vorige maand te begeleiden, bleef uit. Dit was het duurste doelpuntloze gelijkspel in de geschiedenis.”

Chelsea spendeerde in de maand januari liefst 330 miljoen euro aan nieuwe aankopen, onder wie Michailo Moedrik (100 miljoen euro) en wereldkampioen Enzo Fernandez (121 miljoen euro). Maar zij konden nog niet het verschil maken tegen Fulham, dat hoger op de ranglijst staat dan Chelsea. ,,Meer dan een half miljard voor slechts twee schoten op doel gedurende de hele avond. Daar zal voorzitter Todd Boehly niet naar hebben uitgekeken", aldus de Britse krant. ,,Dat is niet genoeg gebleken voor een investering waarmee je hele economieën zou kunnen veranderen.”

Volgens The Sun mag trainer Graham Potter van geluk spreken dat hij nog hoofdcoach is. ,,Het gaat de club niet per se om hoeveel geld is uitgegeven. Hij moet wel een van de beste bazen ter wereld hebben die glimlachen en bij elke zwakke prestatie volhouden dat het om de lange termijn gaat. Het zal nog wel even duren voordat de nieuwe gezichten zijn ingepast. Dit seizoen is al afgeschreven, met nog een heel klein beetje hoop dat Chelsea Champions League-voetbal haalt.”

Volledig scherm Michailo Moedrik imponeerde niet bij Chelsea tegen Fulham. © Action Images via Reuters

Michailo Moedrik worstelt tegen Fulham

The Guardian zag Moedrik worstelen tegen Fulham. De Oekraïner bleef na rust in de kleedkamer achter en oud-PSV’er Noni Madueke kwam in zijn plaats. ,,Potter heeft meer inspiratie van Moedrik nodig en moet een manier zien te vinden dat de aanvallen van Chelsea minder moeizaam verlopen.” Het dagblad vond van de aankopen alleen Enzo Fernandez goed spelen, zonder écht uit te blinken. ,,Al liet hij ook niet zien waarom hij nu 120 miljoen euro heeft gekost.”

Hakim Ziyech begon in de basis, nadat een administratieve blunder hem een verhuur aan Paris Saint-Germain kostte. Hij blonk niet uit bij Chelsea, zag The Guardian. ,,Ziyech spurtte over de rechterflank om vervolgens een komische mispeer te produceren.”

De kwaliteitskrant vroeg zich af hoe dit seizoen voor Chelsea zal aflopen. ,,Het was onmogelijk om te weten wat Chelsea zou gaan produceren, nadat ze in januari hebben gepronkt met hun rijkdom en waanzinnige koopwoede. De transferperiode is in een waas voorbijgegaan, acht nieuwe spelers kwamen, maar of iets ervan gaat werken dat is een ander ding. Is dit in de woorden van Paris Saint-Germain ‘een klasse A-circus?”

Volledig scherm Hakim Ziyech verbijt de pijn. © Action Images via Reuters

Basisploeg Chelsea 423 miljoen euro meer waard

Ook The Times zag nog niet direct dat de koopwoede van Chelsea iets extra's bracht op het veld. De basisploeg van Potter was al meer dan 423 miljoen euro waard dan die van zijn collega Marco Silva. ,,Todd Boehly deed zijn armen over elkaar, leunde achterover in zijn stoel en blies een keer uit, toen zijn eigen ‘galacticos’ die in de afgelopen zeven maanden meer dan een half miljard hebben gekost, niet wonnen van Fulham.” De krant kopte daarom ook: ‘Zeven aanwinsten, 360 miljoen euro uitgegeven maar Chelsea kan een zege niet kopen.’

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.