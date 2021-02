Engelsen niet welkom? Daar verzint de UEFA wel wat op: United naar Turijn, Arsenal naar Rome en Athene

Het duel in het Allianz Stadium van Juventus begint volgende week donderdag om 18.55 uur. Arsenal en Benfica spelen zelfs allebei niet thuis bij hun confrontatie in de zestiende finales van de Europa League. De ‘thuiswedstrijd’ van Benfica wordt niet afgewerkt in Estádio da Luz in Lissabon, maar in Stadio Olimpico in Rome. En de return op donderdag 25 februari niet in het Emirates Stadium in Londen, maar in het Georgios Karaiskakis Stadium van de Griekse topclub Olympiakos Piraeus.



De Spaanse overheid besloot het inreisverbod voor mensen uit Groot-Brittannië vandaag te verlengen tot 2 maart. Daardoor moeten niet alleen Real Sociedad en Manchester United uitwijken, maar ook Atlético Madrid en Chelsea. Dat duel, in de achtste finales van de Champions League, staat nu nog gepland voor 23 februari in Madrid. Volgens de Spaanse sportkrant Marca wordt Boekarest de nieuwe speelstad voor die wedstrijd. De ontmoeting kan niet plaatsvinden in Frankrijk, Duitsland, België of Portugal, aangezien die landen ook het reizen van en naar Groot-Brittannië beperken.