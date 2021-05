Enorme belangen bij promotiestrijd Premier League: Groeneveld mengt zich in miljoenenspel

Programma:

Vanavond 19.00 uur: Bournemouth - Brentford

Vanavond 20.15 uur: Barnsley - Swansea City



Zaterdag 13.30 uur: Brentford - Bournemouth

Zaterdag 18.30 uur: Swansea City - Barnsley



Zaterdag 29 mei 16.00 uur: de finale op Wembley

AFC Bournemouth

Opgericht: 1899

Laatste keer op hoogste niveau: 2019/2020

Stadion: Dean Court (11.364 plaatsen) uit 1910

Trainer: Jonathan Woodgate

Bekendste speler: Arnaut Danjuma Groeneveld

Norwich City en Watford zijn na een jaar weer terug in de Premier League. Bournemouth, dat de laatste drie duels verloor en daardoor als zesde eindigde, hoopt na een roerig jaar ook weer terug te keren. The Cherries werden jarenlang gezien als voorbeeldclub in Engeland, nadat de club uit het zuiden van Engeland onder de jonge coach Eddie Howe in acht jaar tijd van plek 24 in de League Two naar de negende plaats in de Premier League klom.

Volledig scherm Arnaut Danjuma Groeneveld in actie tegen Leicester City op 12 juli vorig jaar. © EPA Na die prachtige eindklassering in 2017 zakte Bournemouth langzaam weer af en na de degradatie vorig jaar besloten Bournemouth en Howe (43) uit elkaar te gaan na twaalf bijzondere jaren. Zijn trouwe assistent Jason Tindall, ook oud-speler van de club, nam het stokje van hem over. Tindall werd in februari ontslagen na vier nederlagen op rij. Onder zijn opvolger Jonathan Woodgate (eerder hoofdcoach bij Middlesbrough) zakte Bournemouth even naar plek 7, maar uiteindelijk werd het ticket voor de play-offs toch behaald.



De 24-jarige Arnaut Danjuma Groeneveld, die in oktober 2018 twee interlands voor Oranje speelde in de beginperiode onder Ronald Koeman, is de man in vorm bij Bournemouth. Hij is clubtopscorer met 15 goals in 33 duels. Dominic Solanke, Jack Wilshere, Shane Long en Asmir Begovic zijn andere belangrijke krachten.

Brentford FC

Opgericht: 1889

Laatste keer op hoogste niveau: 1946/1947

Stadion: Brentford Community Stadium (17.250 plaatsen) uit 2020

Trainer: Thomas Frank

Bekendste speler: Ivan Toney

Brentford was vorig jaar al heel dichtbij de eerste promotie naar de Premier League, maar verloor in de finale op Wembley na verlenging met 2-1 van buurman Fulham. Brentford speelde in 1947 voor het laatst op het hoogste niveau en speelde in 2008 nog op het vierde niveau, maar de club uit het westen van Londen is nu al zes jaar een van de smaakmakers in het Championship. Nadat de club vorig jaar niet promoveerde, werden Ollie Watkins (voor 34 miljoen aan Aston Villa) en Saïd Benrahma (voor 23 miljoen aan West Ham United) verkocht. Van de 62 miljoen euro die Brentford vorig jaar ophaalde, werd slechts 7,3 miljoen euro weer uitgegeven.



Ivan Toney kwam voor 5,6 miljoen euro over van Peterborough United, waar hij door zijn 24 treffers werd verkozen tot beste speler in de League One. Er waren twijfels of Toney het een niveau hoger ook kon. Met 31 goals en 10 assists in 45 duels liet de 25-jarige spits dit seizoen zien dat die twijfels nergens voor nodig waren. Nog nooit scoorde een speler vaker in het Championship. Voor goals is Brentford zeer afhankelijk van Toney, maar de swingende ploeg van de Deense coach Thomas Frank draait verder op belangrijke schakels als Pontus Jansson, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen en Sergi Canós.

Volledig scherm Ivan Toney. © Hollandse Hoogte / Rex by Shutterstock

Barnsley FC

Opgericht: 1887

Laatste keer op hoogste niveau: 1997/1998

Stadion: Oakwell (23.287 plaatsen) uit 1887

Trainer: Valérien Ismaël

Bekendste speler: Cauley Woodrow

Barnsley schippert al vijftien jaar tussen de League One en het Championship. Vorig jaar speelde Barnsley zich pas op de slotdag veilig, door in de 91ste minuut nog met 1-2 te winnen bij Brentford. Dit seizoen begon Barnsley met drie nederlagen en vier gelijke spelen, waarmee een nieuw gevecht tegen degradatie in de maak leek. De Oostenrijkse coach Gerhard Struber vertrok in oktober naar New York Red Bulls en Barnsley stelde de Fransman Valérien Ismaël (45) aan als zijn opvolger. De voormalig verdediger van Werder Bremen en Bayern München was succesvol geweest met LASK Linz, waarmee hij in november 2019 nog met 4-1 won van PSV.



The Tykes begonnen ook onder Ismaël nog wisselvallig, maar na een serie van twaalf ongeslagen duels in februari en maart klom de club uit de voormalig mijnwerkersstad (gelegen tussen Leeds en Sheffield) naar een plek die recht geeft op deelname aan de play-offs. Daarin is Barnsley nu de grote outsider. Voor bekende namen hoef je niet bij Barnsley te zijn, maar Ismaël zorgde voor een dynamische machine die het iedere ploeg lastig kan maken. Barnsley speelde alleen in 1997/1998 in de Premier League, toen Arjan de Zeeuw, Laurens ten Heuvel en Georgi Hristov nog voor de club speelden.

Volledig scherm Barnsley speelde op 11 februari een goede FA Cup-wedstrijd tegen Chelsea, maar verloor uiteindelijk met 0-1. © REUTERS

Swansea City

Opgericht: 1912

Laatste keer op hoogste niveau: 2017/2018

Stadion: Liberty Stadium (21.088 plaatsen) uit 2003

Trainer: Steve Cooper

Bekendste speler: André Ayew

Het verhaal van Swansea City is te vergelijken met dat van Bournemouth. De club uit het zuiden van Wales stond in 2003 nog op omvallen, maar speelde zich toen op de laatste dag veilig op het vierde niveau. Liefhebbers kennen de beelden ongetwijfeld van That Final Day van Tom Egbers. Daarna klom Swansea City met goed beleid (met coaches als Roberto Martínez, Brendan Rodgers en Michael Laudrup) in tien jaar tijd naar de negende plaats in de Premier League. Met spelers als Michu, Wilfried Bony, Jonathan de Guzmán, Ashley Williams en Michel Vorm deed Swansea het zeven jaar goed in de Premier League, maar in 2018 degradeerde de club.



Vorig jaar verloor Swansea City in de halve finales van de play-offs van Brentford, nu wacht een volgende kans. Met spelers als André Ayew. Na het vertrek van Erwin Mulder, Mike van der Hoorn en Kees de Boer vorig jaar zijn er dit seizoen geen Nederlandse invloeden meer bij Swansea City, waar John van Zweden van 2002 tot 2016 bestuurslid was. Zijn voor 60.000 euro gekochte aandeel verkocht hij vijf jaar geleden voor 8,5 miljoen euro.

Volledig scherm André Ayew is clubtopscorer van Swansea City met 9 treffers dit seizoen. © Hollandse Hoogte / PA Images / Alamy