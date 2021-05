Erehaag en publiekswissel bij vertrek Wijnaldum: ‘Ik vecht tegen de tranen’

VideoGeorginio Wijnaldum heeft een prachtig afscheid bij Liverpool gekregen. Voor zijn medespelers en trainers was het reden om de Oranje-captain, die vanavond zijn vertrek bevestigde, in het zonnetje te zetten.

Na afloop van de gewonnen 2-0 wedstrijd tegen Crystal Palace, die Liverpool na een hobbelige inhaalrace alsnog een ticket voor de Champions League bezorgde, verzamelden zijn ploeggenoten en trainers zich op het veld in Anfield om een erehaag te vormen. Wijnaldum werd door het clubbestuur bedankt voor zijn diensten en kreeg kort voor tijd een applauswissel. Na 78 minuten werd hij vervangen door James Milner.

Wijnaldum tegen Sky Sports: ,,Ik vecht tegen de tranen. De mensen in Liverpool hebben me veel liefde gegeven in deze vijf jaar. Ik ga ze missen. Ik had graag nog vele jaren voor de club gespeeld, maar jammer genoeg is het anders gelopen. Ik moet een nieuw avontuur starten.’

Volledig scherm Wijnaldum. © AFP

Voorafgaand aan de wedstrijd was coach Jürgen Klopp al lyrisch over de middenvelder. ,,Hij is voor altijd een Liverpool-legende, de architect van ons succes. We hebben Liverpool gebouwd op zijn benen, longen, hersenen en zijn hart. Als hij vertrekt, zijn we blij dat hij onderdeel van ons is geweest. Ik blijf voor altijd van hem houden’’, aldus de Duitser.

Wijnaldum maakte in de zomer van 2016 voor ruim 25 miljoen euro de overstap van Newcastle United naar Liverpool. Daar droeg hij in totaal 236 keer het shirt van The Reds. Klopp beschouwde Wijnaldum als een van zijn belangrijkste krachten en gunde de middenvelder vrijwel altijd een basisplaats. Wijnaldum speelde een grote rol in het behalen van de Champions League-titel in 2019 én in het landskampioenschap vorig seizoen. Liverpool kroonde zich voor het eerst in dertig jaar tot de beste van Engeland.

Wijnaldum kan deze zomer transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Onder meer het FC Barcelona van Ronald Koeman en Bayern München zijn in de markt voor de ex-middenvelder van PSV en Feyenoord. Met die laatste club zijn de gesprekken over een transfer onlangs geopend.

Volledig scherm Wijnaldum. © EPA

