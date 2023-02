Erik ten Hag at met Alex Ferguson in aanloop naar kraker tegen Barcelona: ‘Hij wil helpen en ondersteunen’

Met videoErik ten Hag kan tegen FC Barcelona in de Europa League hoogstwaarschijnlijk weer een beroep doen op Antony en Harry Maguire. Beide spelers zijn, als ze de afsluitende training van later vandaag goed doorkomen, weer fit genoeg om minuten te maken. De oefenmeester van Manchester United weigert in de persconferentie verder om de krachtmeting met de Spaanse koploper te vergelijken met de halve finale van Ajax en Tottenham Hotspur van vier jaar geleden.

Het heenduel eindigde vorige week donderdag in een 2-2 gelijkspel in Camp Nou. Manchester United boog een achterstand in de tweede helft razendsnel om in een voorsprong, maar een kwartier voor tijd moest het toch nog de gelijkmaker incasseren.

In eigen huis heeft de ploeg van Ten Hag de kans om de achtste finales te bereiken. Wat het strijdplan wordt, wil hij nog niet uit de doeken doen. ,,Wat we anders gaan doen zul je morgen op het veld zien. We hebben een plan.” Ten opzichte van een week geleden heeft de nummer drie van de Premier League er met Antony en Maguire dus als het goed is twee opties bij. Voor Anthony Martial komt de wedstrijd te vroeg.

Quote Als we de volgende ronde willen halen, moeten we de beste versie van onszelf laten zien

Ten Hag weet dat Manchester United op zijn best moet zijn wil het Barcelona verslaan. ,,Als we de volgende ronde willen halen, moeten we de beste versie van onszelf laten zien. Het wordt een geweldige sfeer. Een betere ambiance dan dit ga je niet krijgen.” Of dit voor Ten Hag de grootste Europese wedstrijd is sinds de halve finale van de Champions League in 2019 met Ajax? ,,Voor mij gaat het altijd om de volgende wedstrijd. Ik ben niet iemand die terugkijkt, ik kijk vooruit. Morgen staan er twee grote teams tegenover elkaar op Old Trafford.”

Barça moet het in Engeland doen zonder Pedri (geblesseerd) en Gavi (schorsing). De Catalanen verschijnen dus niet in hun sterkste formatie, maar Ten Hag rekent zich niet rijk. ,,Het zijn zeer belangrijke spelers. Ondanks dat ze nog erg jong zijn, hebben ze een grote invloed op het elftal. Maar ze hebben genoeg goede spelers om ze te vervangen.”

Eten met Ferguson

In aanloop naar het duel met Barcelona had Ten Hag een ontmoeting met Alex Ferguson, zijn meest illustere voorganger als coach van Manchester United. De twee aten samen. ,,Indrukwekkend”, noemde de Nederlandse oud-trainer van Ajax de kennis van de Schot.

,,Ik praat altijd graag met mensen die veel kennis en ervaring hebben”, aldus Ten Hag. ,,Ferguson heeft eigenlijk alles wat een goede trainer nodig heeft. En hij is bereid dat met mij te delen. Hij wil helpen, ondersteunen. Aan alles merk je dat Manchester United zijn club is. Hij is betrokken en gunt ons alle succes.”

Ferguson leidde in een periode van ruim twintig jaar Manchester United naar grote successen. In 2009 en 2011 leidde hij de club bijvoorbeeld naar de finale van de Champions League tegen Barcelona, die beide keren verloren ging.

Robin van Persie ook aanwezig bij persconferentie

