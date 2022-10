Erik ten Hag begrijpt Engelse arbitrage niet en wil dat Manchester United ‘nasty’ gaat spelen

De aanvallers van United kregen na de wedstrijd tegen City de nodige kritiek, omdat ze niet genoeg druk zouden zetten. Ten Hag kon zich daar wel in vinden. ,,Dat is zowel fysiek als mentaal", zei de voormalig Ajax-manager over dat onderdeel van het spel. ,,Het is een routine, een manier van leven. Het moet in je systeem komen, elke training moet je het doen. Als team en als individuele speler.”

,,Als dat er in de laatste jaren wat aan ontbroken heeft, dan is dat niet iets wat je in een paar weken of een maand oplost. Maar het is wel een vereiste in het moderne voetbal. Het lijkt me duidelijk dat City op dat gebied de standaard is. En er zijn meer teams die het goed doen. Ik denk dat wij het ook kunnen, dat hebben we laten zien tegen Liverpool en tegen Arsenal. Maar we moeten het elke wedstrijd doen en daar moeten we nu hard aan werken.”

,,Ik zal spelers daarin vertrouwen geven, zolang ze hard werken, hun best doen en hun verantwoordelijkheid pakken op het veld. Dan sta ik achter ze, maar wij zijn Manchester United en we hebben grote ambities, dus je moet wel leveren. Dat geldt voor elke speler. Dat eisen wij als staf van ze.”

Rechtsbuiten Antony was een van de spelers die de nodige kritiek kreeg op zijn gebrek aan defensieve arbeid.

De laatste journalist vroeg Ten Hag of zijn team niet wat gemener zou moeten spelen, binnen de regels: ,,Het Engelse woord daarvoor is 'nasty’”, probeerde hij de Nederlandse coach duidelijk te maken wat hij bedoelde.

,,Ja, dat woord ken ik wel, ‘nasty’”, reageerde Ten Hag met een glimlach. ,,Ik denk dat we ook op dat gebied kunnen verbeteren. We moeten soms wat slimmer zijn. We krijgen te veel kaarten, terwijl ik in het begin hoorde dat er in de Premier League stevig wordt gespeeld. Maar dat vraag ik me af. We krijgen zoveel kaarten en dat begrijp ik niet. Die eerste kaart die we zondag kregen, daar begreep ik echt niks van. Het was een duel, ja een overtreding (van Dalot op Grealish, red.). Maar om daar nou een kaart voor te geven. En ik zag ook nog veel andere kaarten waarbij ik me afvroeg of dat nou wel nodig was. Maar ik hou de spelers dan ook een spiegel voor. Ze moeten slim zijn, maar ook wel een beetje ‘nasty’.”

Donny van de Beek

De kansen van Donny van de Beek bij United zijn nog niet verkeken, aldus Ten Hag. De Oranje-international is al sinds begin september herstellende van een spierblessure, maar gaat zijn kans nog krijgen.

Donny van de Beek in actie tegen Brighton.

,,Hij moet fit zijn. Dus wat dat betreft werkt dit niet in zijn voordeel. Hij zit al ruim tweeënhalf jaar bij de club en draaide een goede voorbereiding mee. Zijn kansen komen nog. Toen Donny als invaller binnen de lijnen kwam tegen Brighton, liet hij een goede indruk achter. Maar het belangrijkste blijft dat je beschikbaar bent. Ben je dat niet, dan is het onmogelijk om een plekje bij de beste elf te krijgen.”