Erik ten Hag boekt met Manchester United vierde zege op rij tegen koploper Arsenal bij droomdebuut Antony

Door Sjoerd Mossou



Alsof hij er al jaren speelde, zo driftig sloeg Antony Matheus dos Santos na zijn goal op het Manchester United-logo op zijn borst. De topper tegen Arsenal was 35 minuten oud, toen de oud-Ajacied de 1-0 binnen schoof en meteen uitzinnig richting de oosthoek van Old Trafford rende, brullend van vreugde.



Want wie nog dacht dat het tijdperk van Antony in Manchester ongezien voorbij zou gaan, kon meteen zijn mond gaan spoelen. De voetballer ramde niet alleen als een dolle op zijn borst, maar deed daarna ook een tijger na, en verstopte vervolgens een bal onder zijn wedstrijdshirt, als een baby zuigend op zijn duim.

,,Een beetje overdreven wel, dit juichen’’, zei analist en voormalig United-captain Roy Keane in de commentaarbox, droog en no-nonsense als altijd.

Aan de bal ging ook lang niet alles goed bij de peperdure topaankoop, zo zag het hele stadion. Maar Old Trafford kreeg zondagavond wel meteen het hele Antony-pakket, compleet met drift, show en theater. Een klein uur lang mocht de oud-Ajacied zich laten zien, alvorens gewisseld te worden voor Cristiano Ronaldo.

Dat de linksbenige rechtsbuiten uit São Paulo meteen een basisplaats kreeg toegewezen van trainer Erik ten Hag tegen koploper Arsenal, zegt veel over de status van de Braziliaan, van wie meteen verwacht wordt dat hij indruk maakt bij United. In eerste instantie ging dat tegen Arsenal nog vrij moeizaam. Antony begon vol bravoure aan de wedstrijd, maar leed nog vooral balverlies, of was onzuiver in zijn voorzetten. Toen hij een paar compleet overbodige danspasjes maakte in duel met Oleksandr Zinchenko, begon het publiek prompt even te lachen.

Maar nadat de VAR eerst nog een doelpunt van Arsenal-aanvaller Gabriel Martinelli had afgekeurd, was het de oud-Ajacied die in de 35ste minuut de score opende. In een paar passes speelde de thuisploeg zich een weg over de as van het veld, snel en zuiver, waarna Marcus Rashford met een handig balletje Antony bediende. De aanvaller hoefde de bal alleen maar in de lange hoek te schuiven: 1-0.

Volledig verdiend was die voorsprong niet per se. Arsenal was in lange fases van de wedstrijd de betere ploeg. Zeker na rust, toen de Londense ploeg in alle aspecten van het spel domineerde, leidend tot de verdiende gelijkmaker van Bukayo Saka, tegenstander van de soms kwetsbare Tyrell Malacia: 1-1.

Maar net toen een zege voor Arsenal alsnog aanstaande leek, sloeg United prompt weer toe met een snelle counter door het hart van de Londense verdediging. Een schitterende pass van Bruno Fernandes belandde precies in de loop van Rashford, die uiterst koel bleef tegenover Aaron Ramsdale: 2-1.

Die gelijkmaker knakte zichtbaar het verweer van Arsenal, dat nu steeds meer de grip op de wedstrijd verloor. Opnieuw uit een razendsnelle counter besliste de thuisploeg de wedstrijd, wederom uit een pass van Fernandes, deze keer met Christian Eriksen als aangever, en wederom Rashford die scoorde: 3-1.



Langs de zijlijn balde Ten Hag twee vuisten, in de wetenschap dat zijn ploeg - na een regelrechte rampstart met twee nederlagen - steeds meer op koers begint te raken.



Manchester United staat nu vijfde met 12 punten, Arsenal gaat aan kop met 15 punten. Manchester City, dat in vier van de laatste vijf seizoenen kampioen werd, speelde twee weken na de 3-3 bij Newcastle United gisteren met 1-1 gelijk bij Aston Villa. Liverpool liet al negen punten liggen in de eerste zes speelrondes.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

