Erik ten Hag doet een Van Gaaltje bij vraag over wissels: ‘You’re looking a cow in the ass’

Erik ten Hag heeft nog geen duidelijkheid over de ernst van de blessures van Lisandro Martínez en Raphaël Varane bij Manchester United. Dat liet hij weten op de persconferentie, waar hij tevens opzien baarde met het gebruik van een vanuit het Nederlands vertaald spreekwoord, wat ook Louis van Gaal als de beste kon in zijn tijd bij United.

De twee verdedigers liepen donderdag tijdens de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tegen Sevilla blessures op, maar Ten Hag kon daar nog weinig over zeggen. „Het is nog geen 24 uur geleden, dus ik heb nog geen complete diagnose”, zei Ten Hag tijdens een persconferentie in aanloop naar het competitieduel van zondag met Nottingham Forest. „Ik kan dus nog niets zeggen over de ernst van de blessures. Laten we eerst de medische testen afwachten.”

Martinez werd in de slotfase van het veld gedragen met ogenschijnlijk een achillespeesblessure. Ten Hag verklaarde na de wedstrijd echter dat het niet de achillespees was. Varane bleef na rust achter in de kleedkamer. Behalve de twee verdedigers staat ook topscorer Marcus Rashford buitenspel met een spierblessure.

Quote Als ze waren wegge­stuurd, dan hadden jullie nu gevraagd waarom ik ze niet eerder heb gewisseld. Erik ten Hag

Het goede nieuws voor Ten Hag is dat Scott McTominay en Luke Shaw mogelijk weer beschikbaar zijn tegen Forest. „Al moeten we het nog even afwachten”, aldus de Nederlandse coach. „We hebben nog twee trainingssessies te gaan.”

Een koe in de kont kijken

Ten Hag zorgde ook nog voor een opmerkelijk moment tijdens de persconferentie. Gevraagd waarom hij tegen Sevilla bepaalde wissels had doorgevoerd, antwoordde hij dat men dan in Nederland „you’re looking a cow in the ass” (een koe in de kont kijken) zegt.

De trainer wisselde Bruno Fernandes en Antony omdat ze in zijn ogen dicht bij een tweede gele kaart waren. „Maar als ze waren weggestuurd, dan hadden jullie nu gevraagd waarom ik ze niet eerder heb gewisseld.”

