Erik ten Hag en Manchester United azen tegen Betis op revanche na historische afgang tegen Liverpool

Volgens Daily Mail zou Tyrell Malacia wel weer eens een basisplaats kunnen krijgen. De oud-Feyenoorder, tegen Liverpool slechts invaller, krijgt mogelijk de voorkeur boven Luke Shaw. De Engelse linksback beleefde zaterdag op Anfield een horrormiddag.

Wout Weghorst, door voormalig Sky-reporter Richard Keys na het historische pak slaag in Liverpool ‘de slechtste speler die ik ooit in een Manchester United-shirt heb gezien’ genoemd, is zijn plaats daarentegen waarschijnlijk kwijt. De spits raakte twee dagen na de 7-0 in opspraak nadat een filmpje opdook waarin te zien was dat hij voor de wedstrijd het logo van Liverpool aantikte. Een actie die door de aanhang van United niet op prijs werd gesteld.

Wie wel blijft staan is Bruno Fernandes. Zijn leiderschapskwaliteiten werden zwaar bekritiseerd na de 7-0, maar Ten Hag liet in de aanloop naar de wedstrijd tegen Betis weten dat hij nog altijd alle vertrouwen heeft in de Portugees, die bij afwezigheid van Harry Maguire de aanvoerdersband draagt.

Volledig scherm Erik ten Hag verlaat het veld na de afgang tegen Liverpool. © AP

Ondanks de ruime nederlaag houdt Ten Hag vast aan Fernandes. ,,Ja, absoluut”, antwoordde Ten Hag een dag voor het Europa League-duel op de vraag of de middenvelder de eerste reserveaanvoerder blijft.

,,Ik vind dat hij een fantastisch seizoen speelt en hij heeft een grote rol gespeeld in het feit dat we zijn waar we nu zijn. Hij geeft energie aan het team, loopt veel op de juiste manier. Hij wijst en coacht spelers, hij is een inspiratie voor het hele team. Niemand is perfect, iedereen maakt fouten. Ik ben erg blij om Fernandes in mijn team te hebben en ik ben blij met hem als onze aanvoerder, als Harry er niet is”, aldus Ten Hag.

United staat na de grootste nederlaag tegen Liverpool uit de clubgeschiedenis hoe dan ook onder hoogspanning. De spelers zullen met een reactie moeten komen tegen een elftal dat het niet mag onderschatten. Op de dag dat United niet thuis gaf, speelde Betis op eigen veld met 0-0 gelijk tegen Real Madrid. De ploeg met onder anderen ex-PSV’er Andrés Guardado staat vijfde in La Liga.

Onder Ten Hag veroverde United twee weken geleden de League Cup, de eerste prijs voor de ploeg uit Manchester sinds 2017. United staat derde in de competitie, zit nog in de FA Cup en kan ten koste van Real Betis de kwartfinales van de Europa League halen.

Volledig scherm Bruno Fernandes krijgt aanwijzingen van Erik ten Hag. © AP

