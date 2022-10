Erik ten Hag geeft Cristiano Ronaldo bij terugkeer in selectie direct basisplek

Cristiano Ronaldo speelt donderdagavond mee met Manchester United in de wedstrijd in de Europa League tegen Sheriff Tiraspol. Het afgelopen weekeinde ontbrak de Portugees nog in het competitieduel met Chelsea, omdat trainer Erik ten Hag hem had geschorst. Nu staat hij in de basis.