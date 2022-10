Erik ten Hag grijpt in en zet Cristiano Ronaldo uit selectie Manchester United: ‘De club staat hier volledig achter’

Ronaldo liep bij een 2-0 stand in de 89ste minuut van de wedstrijd de catacomben van Old Trafford in. Engelse media melden dat de Portugese superster even daarvoor zou hebben geweigerd in te vallen.

Ten Hag wilde na de thuiszege op de Spurs niet al te veel woorden besteden aan Ronaldo. De Nederlander bevestigde wel dat CR7 geen toestemming van hem had gekregen om voor het laatste fluitsignaal te vertrekken. ,,Maar laten we nu feestvieren”, zei Ten Hag. ,,Dat andere handelen we donderdag wel af. Ik ben vooral blij met deze overwinning.”

Bekijk hieronder de beelden van de weglopende Ronaldo:

Statement

Vanavond kwam United met een statement. ,,Cristiano Ronaldo zal geen deel uit maken van onze selectie voor het duel met Chelsea van zaterdag. De rest van de selectie is volledige gefocust op de voorbereiding richting die wedstrijd. De manager is verantwoordelijk voor disciplinaire maatregelen en de club staat volledig achter hem. Cristiano blijft een belangrijk onderdeel van de club.”

Afgelopen weekeinde zorgde Ronaldo ook al voor de nodige ophef door zijn reactie na zijn wissel. De Portugees kan dit seizoen op niet heel veel speeltijd rekenen onder Ten Hag en dat bevalt hem niet.

Tijdens de afgelopen transferperiode was er ook al veel te doen rond de superster, die op zoek zou zijn geweest naar een nieuwe club. Hij meldde zich laat bij United en was daardoor volgens Ten Hag lange tijd niet fit genoeg voor een basisplaats. In de wedstrijden die hij sindsdien wel speelde, kon hij maar matig overtuigen.

Poll Heeft Erik ten Hag er goed aan gedaan Cristiano Ronaldo uit de selectie te zetten? Ja

Nee

Geen mening Heeft Erik ten Hag er goed aan gedaan Cristiano Ronaldo uit de selectie te zetten? Ja (93%)

Nee (6%)

Geen mening (1%)

Flink wat oud-ploeggenoten van Ronaldo uit zijn vorige periode bij United zijn tegenwoordig actief als analist en zij verdedigen de gewezen topscorer doorgaans. Zo stelde Rio Ferdinand vandaag op zijn Youtube-kanaal dat Ten Hag Ronaldo had moeten laten gaan als hij toch al wist dat hij hem niet als basisspeler zou gaan gebruiken.

,,En als ze nu denken dat hij vaker niet dan wel aan de aftrap zal staan, dan moeten ze hem alsnog laten gaan. Het is voor niemand eerlijk op deze manier, niet voor de club, niet voor Ronaldo, niet voor Ten Hag. Want na elke wedstrijd zal de eerste vraag zijn ‘waarom speelde Ronaldo niet?’ United wint de wedstrijd met 2-0, maar het gaat allemaal over Ronaldo, dat kan niet kloppen.”