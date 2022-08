Erik ten Hag haalt opgelucht adem na moeizame zege zwak Manchester United: ‘We hebben ons lesje geleerd’

Met samenvattingTrainer Erik ten Hag en Manchester United hebben met een flinke dosis fortuin de tweede zege van het seizoen geboekt in de Premier league. Door een goal van aanvoerder Bruno Fernandes werd het 1-0 in en tegen Southampton.

Manchester United stelde vijf dagen na het sterke optreden tegen Liverpool (2-1) enigszins teleur. Het doelpunt van Fernandes ontstond uit een van de weinige vloeiende aanvallen van de bezoekers. Even na de openingstreffer voorkwam doelman David De Gea dat Joe Aribo gelijkmaakte voor Southampton. In de slotfase schoot Armel Bella-Kotchap in kansrijke positie over het doel van United.

Trainer Erik ten Hag had in zijn basisformatie weer geen plaats voor Cristiano Ronaldo en Harry Maguire. Ronaldo mocht na 68 minuten nog wel invallen. De van Real Madrid overgekomen Casemiro maakte in de slotfase zijn debuut voor United.

Volledig scherm Erik ten Hag schudt de hand van Diogo Dalot na de zege in Souhampton. © REUTERS

Tyrell Malacia speelde de hele wedstrijd voor United, waar Donny van de Beek op de bank bleef. De linksback vierde na het laatste fluitsignaal de tweede competitiezege op rij met zijn ploeggenoten, na nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0) in de eerste twee speelronden.

Ten Hag was ondanks het povere optreden dik tevreden: ,,Ik denk dat de spelers hun lesjes hebben geleerd van de nederlaag in Brentford. We waren nu compacter op de lange ballen. Het enige minpuntje is dat we na het doelpunt de controle weer verloren. Maar voor de rust waren de besten, al hadden we meer moeten creëren.”

De treffer van Fernandes deed Ten Hag goed. ,,Wat een goal was dat! Fantastisch, die afronding van Bruno. Ik ben erg blij voor hem. Die fase speelden we ons beste spel van de dag met drie kansen in korte tijd. Dat is hoe ik wil dat we spelen.”

Volledig scherm Matchwinnaar Bruno Fernandes wordt getackled door Romeo Lavia. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de Premier League.

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.