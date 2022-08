Erik ten Hag krijgt wéér vragen over vroegtijdig vertrek Cristiano Ronaldo: ‘Er waren meer spelers, doe je huiswerk’

Ten Hag gaf eerder aan dat hij het onacceptabel vond dat spelers nog voor het einde van de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano het stadion verlieten en naar huis gingen. Op de persconferentie in aanloop naar de eerste Premier League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (zondag 15.00 uur) werd de Nederlandse manager uiteraard daarnaar gevraagd.

,,Er waren meer spelers die vroeg weggingen, maar de spotlight is op Cristiano Ronaldo gericht. Dat is niet terecht. Dus doe je huiswerk en constateer dat er meerdere spelers weggingen. Dat is wat ik eerder ook al zei", aldus Ten Hag over de Portugese superster van wie de Nederlander blij is dat hij nog altijd speler van Manchester United is: ,,We hebben een topspits en ik ben blij dat hij bij het team zit. We blijven bij ons plan", aldus de voormalig Ajax-coach, die al meerdere keren aangaf dat Ronaldo - ondanks zijn vertrekwens - niet te koop is.

Frenkie de Jong

Ook werd Ten Hag gevraagd naar de status van Frenkie de Jong, die al lange tijd in verband wordt gebracht met een overstap naar Old Trafford. ,,Ik heb een team en daar ben ik erg blij mee. We maken veel stappen en ik ben blij met de spelers die we hebben aangetrokken, maar we zoeken nog altijd naar versterkingen. Je hebt niet zomaar een speler nodig, je hebt de juiste spelers nodig. Daar werken we hard aan. Als we niet de juiste speler kunnen vinden, dan hebben we die speler ook niet nodig. Frenkie? Ik kan geen commentaar geven over spelers die bij andere clubs onder contract staan. Ik ben blij met het middenveld, ook al kunnen we dat altijd nog versterken.”

Ten Hag haalde vooralsnog Tyrell Malacia, Christian Eriksen en Lisandro Martínez naar Manchester. Over Eriksen en Martínez: ,,Ze zijn fit. We hebben concurrentie nodig binnen het team, want we gaan een heel lang seizoen tegemoet met veel wedstrijden", aldus de manager, die niet wilde zeggen of hij dit seizoen genoegen neemt met een plek bij de bovenste vier: ,,We willen elke wedstrijd winnen en daar hopen we zondag mee te beginnen.”