Erik ten Hag kritisch na nederlaag bij Arsenal: ‘Hoe we verdedigen is niet goed genoeg’

Met samenvattingArsenal heeft de topper tegen Manchester United met 3-2 gewonnen. Eddie Nketiah maakte in de slotminuut de winnende goal in het spektakelstuk in het Emirates Stadium in Londen.

Arsenal staat nu weer vijf punten voor op nummer twee Manchester City, dat eerder vandaag door een hattrick van Erling Haaland met 3-0 won van Wolverhampton Wanderers. De ploeg van Mikel Arteta heeft bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld dan het team van Pep Guardiola, die met City jaagt op de vijfde landstitel in zes seizoenen. Arsenal strijdt dit seizoen voor de eerste landstitel sinds 2004. Wel staan Arsenal en City dit seizoen nog twee keer tegenover elkaar in de Premier League, maar vrijdagavond eerst nog in de FA Cup.

Op het verlies in het Emirates Stadium in Londen tegen koploper Arsenal (3-2) viel weinig aan te merken. The Gunners hadden in grote delen van de ontmoeting het beste van het spel. Niettemin kwam de klap voor Manchester United hard aan. Pas in blessuretijd moest het team van trainer Erik ten Hag zich gewonnen gegeven. Op randje buitenspel prikte spits Eddie Nketiah de bal over de lijn.

Volledig scherm Eddie Nketiah na de 3-2 voor Arsenal. © Action Images via Reuters

,,Yes, yes, yes”, riep Ten Hag, toen Marcus Rashford met een gecamoufleerd schot raak schoot na ruim een kwartier (0-1). De Engelse international creëerde ruimte voor zichzelf door Thomas Partey met een instinctieve schijnbeweging uit te spelen. Het was voor Rashford al zijn negende goal in negen wedstrijden sinds de hervatting van het clubvoetbal na het WK. De voorsprong kwam voort uit min of meer de eerste serieuze aanval van Manchester United. Voor de goal probeerden beide teams elkaar uit met geniepige overtredingen en stevige duels.

Arsenal liet vrijwel meteen zien waarom het elftal bovenaan de ranglijst van de Premier League staat. Na enkele positiewisselingen en passen kwam Granit Xhaka aan de linkerkant vrij om de bal in de doelmond te brengen. Eddie Nketiah, weggelopen uit de rug van Aaron Wan-Bissaka, kon ongehinderd van dichtbij met het hoofd gelijk maken (1-1). Een fraaie treffer maar, vanuit het oogpunt van Manchester United, te eenvoudig tot stand gekomen.

Na de rust zorgde slap verdedigen wederom voor onnodige schade. Bukayo Saka, met afstand de gevaarlijkste man bij Arsenal, kon ongehinderd naar binnen dribbelen om vervolgens met precisie de verre hoek te vinden (2-1). Manchester United, een meester geworden in het terugknokken van een achterstand, vocht zich terug. Nadat keeper Aaron Ramsdale een hoekschop verkeerde beoordeelde, kopte Lisandro Martínez met een snoekduik raak (2-2).

Volledig scherm © REUTERS

De Argentijn, één van de kleinste spelers op het veld, gaf Weghorst daarmee het goede voorbeeld. De Nederlander, opnieuw in de basis, verloor het merendeel van zijn luchtduels en worstelde met de straffe dekking van Arsenal. Als aanspeelpunt was hij wel van waarde. Ook trok Weghorst bij de openingstreffer van Rashford een gat, waarvan zijn ploeggenoot kon profiteren. Als spits kwam hij, tot zijn eigen frustratie, nauwelijks in het stuk voor.

Arsenal groeide in kracht, bracht Manchester United steeds meer in de verdrukking en ging onafgebroken op zoek naar de winnende treffer. Uiteindelijk viel die in het slot. Nketiah passeerde van dichtbij doelman David De Gea (3-2). Verdiend maar voor Ten Hag ongelukkig. Een remise tegen Arsenal, het maximaal haalbare, lag voor het grijpen. De achterstand op de koploper bedraagt nu acht punten.

Ten Hag kritisch: ‘Hoe we als team verdedigen, is niet goed genoeg’

Erik ten Hag was kritisch op zijn elftal na de nederlaag. ,,Als je in een moeilijke uitwedstrijd dicht bij een punt bent, moet je ‘m binnenslepen”, zei Ten Hag tegen Viaplay. ,,Hoe we dat laatste doelpunt weggeven, mag op dit niveau niet gebeuren. De eerste twee doelpunten waren ook vermijdbaar. Hoe we als team verdedigen, is niet goed. Na ons openingsdoelpunt mag het niet zo snel weer 1-1 worden. Daar erger ik me mateloos aan.”

Arsenal verstevigde met de zege de eerste plaats in de Premier League. Manchester United staat nu op een achterstand van 11 punten. ,,Arsenal heeft een bijzonder goed elftal”, oordeelde Ten Hag. ,,Maar wij konden vandaag met ze mee op dit niveau en ze pijn doen. We moeten nu de juiste conclusies trekken en daarmee weer verder gaan. Dit past in het proces waar we in zitten. Op dit moment zijn we nog geen topteam. Als je dit soort wedstrijden wint, kom je wel een stap dichterbij.”

Ten Hag is tevreden over nieuwkomer Wout Weghorst. ,,Hij doet het uitstekend en maakt een heel goede indruk. Wout is een goed aanspeelpunt en heeft zijn werk naar behoren gedaan.”

Volledig scherm Wout Weghorst na de nederlaag in het Emirates Stadium. © REUTERS

