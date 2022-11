Erik ten Hag na veerkrachtige bekerzege Manchester United: ‘Dit moeten we elke week laten zien’

,,In de eerste helft hadden we de controle", begon Ten Hag zijn analyse bij Sky Sports. ,,We zetten druk en wonnen vaak de bal op de helft van de tegenstander, maar daarna deden we heel veel verkeerd waardoor we kansen hebben gemist. De passing was slordig, de omschakeling niet goed.”



Toch zei de United-coach in de rust dat zijn ploeg moest blijven doorgaan op dezelfde voet. ,,Ik heb de jongens verteld dat ze de bal achter de laatste linie moesten leggen en druk op de defensie moesten houden. Ik ben erg trots op de jongens, zeker ook na de nederlaag op zondag (nederlaag bij Aston Villa, red.)", aldus Ten Hag. ,,Toen ben ik heel boos geworden. We werken niet goed samen en waren niet gedisciplineerd genoeg in de verdediging. Als United-speler moet je altijd discipline opbrengen.”