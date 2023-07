Erik ten Hag neemt Harry Maguire aanvoerdersband af bij United, Bruno Fernandes nieuwe captain

,,Na gesprekken met de manager heeft hij me laten weten dat hij van aanvoerder verandert. Hij schetste zijn redenen voor mij en hoewel ik persoonlijk buitengewoon teleurgesteld ben, zal ik elke keer dat ik het shirt draag alles blijven geven. Daarom wil ik de Manchester United-fans enorm bedanken voor al hun steun in de jaren dat ik de band droeg’’, schrijft Maguire op Twitter en Instagram.



De 57-voudig international van Engeland begon vorig seizoen nog als basisspeler, maar na de pijnlijke nederlagen tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0) was hij zijn basisplaats meteen kwijt. Daarna speelde hij nog 29 wedstrijden, waarvan elf als basisspeler en daarmee als aanvoerder. Maguire mocht als captain nog de League Cup in ontvangst nemen op 26 februari, nadat hij in de finale tegen Newcastle United in de 88ste minuut mocht invallen op Wembley.

Ik zal Ole Gunnar Solskjaer altijd dankbaar zijn Harry Maguire

Maguire werd in januari 2020 door Ole Gunnar Solskjaer benoemd tot ‘club captain’ (eerste aanvoerder) van de Engelse recordkampioen, die in 2013 voor het laatst de beste van de Premier League was. ,,Sinds de dag dat ik deze rol op me nam, drieënhalf jaar geleden, was het een enorm voorrecht om Manchester United te leiden en een van de meest trotse momenten in mijn carrière tot nu toe. Het is een van de grootste onderscheidingen in het clubvoetbal. Ik heb er alles aan gedaan om United te helpen succesvol te zijn - op en naast het veld. Ik zal Ole Gunnar Solskjaer altijd dankbaar zijn dat hij mij eerst de verantwoordelijkheid heeft gegeven en ik wens iedereen die het nu op zich neemt veel succes en zeg mijn volledige steun toe.”

Bruno Fernandes is door Ten Hag aangewezen als nieuwe aanvoerder. Afgelopen seizoen droeg de Portugese spelmaker vaak de band omdat Maguire regelmatig op de bank zat. Waarschijnlijk worden Casemiro, Marcus Rashford en Raphaël Varane de vice-captains in het geval dat Fernandes niet meedoet. De 28-jarige Portugees speelde vorig seizoen in liefst 59 van de 62 wedstrijden in alle competities.

Manchester United, waar de internationals afgelopen week allemaal zijn aangesloten na hun vakanties, reist komende week af naar de Verenigde Staten. Daar speelt de selectie van Erik ten Hag oefenwedstrijden tegen Olympique Lyon, Arsenal, Wrexham, Real Madrid en Borussia Dortmund. Daarna keert United terug naar Europa, waar nog oefenwedstrijden tegen RC Lens (op Old Trafford) en Athletic Bilbao (in Dublin) worden gespeeld. Op maandag 14 augustus begint United aan het nieuwe seizoen in de Premier League met de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.