Erik ten Hag tevreden richting seizoenstart Manchester United: ‘Vanaf nu gaat het ook om resultaat’

Dinsdag tegen Engeland EK-droom in duigen voor België na treffer in blessure­tijd van Zweden

De Zweedse voetbalsters hebben met veel moeite de halve finales van het Europees kampioenschap in Engeland bereikt. Ze rekenden pas in blessuretijd af met België: 1-0. Linda Sembrant maakte in de 92ste minuut het enige doelpunt.

22 juli