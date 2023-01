Erik ten Hag vol lof over United, maar snapt cynisme van Pep Guardiola over gelijkmaker

Erik ten Hag ziet het vertrouwen bij de spelers van Manchester United alleen maar toenemen. “We zijn daardoor in staat ook in topwedstrijden terug te komen van een achterstand en alsnog te winnen”, zei de Nederlandse trainer na de winst (2-1) in de derby tegen Manchester City.

,,De eerste helft speelden we zeer goed en hadden we meerdere kansen”, vervolgde Ten Hag bij BT Sport. ,,Na rust veranderde het spel enigszins en kwam City meer opzetten. Daardoor kwamen we op achterstand. Maar ik wist dat onze ‘spirit’ goed was. Dat is gebleken. We kwamen fantastisch terug.”

Lees ook Opmars Erik ten Hag duurt voort: United klopt City na spectaculaire ommekeer in Manchester Derby

,,Winnen is altijd mooi, maar winnen van City is extra mooi”, sprak Marcus Rashford, de matchwinner. ,,Mijn ambitie is voor elke wedstrijd hetzelfde, een doelpunt maken en winnen. Fantastisch dat dit uitgerekend ook vandaag is gelukt.”

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Pep Guardiola, trainer van City, sprak eveneens lovende woorden. ,,Het was echt een goede wedstrijd, van twee kanten. Ik ben blij met de volwassen wijze waarop mijn spelers zich hier hebben gepresenteerd. Maar United was ongelooflijk goed in de omschakeling. Ze kwamen er steeds heel gevaarlijk uit en op dat punt hebben ze ons verslagen. Ik kan ze daar alleen maar mee feliciteren.”

Minder te spreken was Guardiola over de gelijkmaker van United, van Bruno Fernandes. Die werd goedgekeurd, terwijl de uit buitenspelpositie gekomen Rashford toch ten minste de indruk had gewekt ‘deel te nemen’ aan het spel. ,,Rashford leidde onze doelman én verdedigers af.” De Spanjaard reageerde vervolgens cynisch richting de arbitrage, die volgen Guardiola werd geïntimideerd door de sfeer op Old Trafford. ,,We weten waar we spelen.” Ten Hag begreep dat frustratie van Guardiola wel. ,,Het was verwarrend voor hun defensie. De regels zeggen dat Marcus de bal niet raakte, maar dit is wel een grijs gebied. Ik snap zijn kant van het het verhaal dus ook.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Erik ten Hag krijgt de felicitaties van Pep Guardiola. © AFP