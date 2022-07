Erik ten Hag zet uitstekende oefenreeks met Manchester United voort, assist Donny van de Beek

De Nederlandse middenvelder kwam bij het begin van de tweede helft in het veld en bereidde drie minuten later al de 2-0 van Marcus Rashford voor. Anthony Martial had na ruim een kwartier spelen de score geopend. Jadon Sancho maakte er ook nog 3-0 van, waarna Joel Ward in de slotfase iets terug wist te doen voor Crystal Palace.

De wedstrijd werd gespeeld in Melbourne, waar Manchester United in voorbereiding is op het nieuwe seizoen. De club start de competitie op 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Voor die tijd volgen er nog oefenduels met Aston Villa (in Australië), Atlético Madrid (in Noorwegen) en Rayo Vallecano (op Old Trafford).