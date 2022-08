Erik ten Hag ziet direct hoe zwaar zijn klus wordt: 'Als ik een spits had, zou ik hem wel opstellen’

Door Maarten Wijffels



De laatste minuten van zijn eerste wedstrijd ooit in de Premier League volgt Erik ten Hag staand bij de zijlijn. Zijn hart moet in zijn keel bonken in deze ambiance. Er is het geschreeuw van 75.000 fans op Old trafford in combinatie met een wanhopig slotoffensief dat zijn team eruit perst.



Nog één keer geeft United alles om de late 2-2 te maken tegen Brighton. Nog één laatste aanval, één laatste kans misschien? Maar dan doet Joël Veltman wat hij al de hele middag doet, uitstekend verdedigen. De oud-Ajacied onderbreekt op rechts een aanval en ramt de bal snoeihard de tribunes in. Meteen daarna fluit de scheidsrechter af.