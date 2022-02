Eriksen lijkt klaar voor het grote werk na lang optreden tegen Rangers

Vorige week maandag, op zijn dertigste verjaardag, speelde Eriksen zijn eerste wedstrijd sinds zijn hartaanval op 12 juni 2021. Hij viel toen kort voor rust neer tijdens Denemarken - Finland, waarna zijn leven werd gered op het veld van het Parkenstadion in Kopenhagen. Daarna deed Eriksen het lange tijd rustig aan, ook omdat hij door zijn defibrillator niet mocht spelen in de Serie A bij zijn vorige club Internazionale. Op 17 december werd zijn contract bij de club uit Milaan ontbonden, waarna hij in januari nog even meetrainde bij Jong Ajax.



Eriksen kwam drie weken geleden uiteindelijk terecht bij Brentford, waar hij acht Deense teamgenoten treft. Met coach Thomas Frank werkte hij eerder al samen in de Deense jeugdselecties.

Eriksen gaf vorige week in de oefenwedstrijd tegen Southend United (3-2) al een assists. Hij deed toen 60 minuten mee. Vanmiddag speelde hij liefst 80 minuten in de besloten oefenwedstrijd tegen de Schotse kampioen Rangers FC. Eriksen gaf bovendien twee assists tijdens het 2-2 gelijkspel, waarmee hij steeds dichter in de buurt lijkt te komen van een rentree in de volle stadions.

Brentford begon uitstekend als debutant in de Premier League, maar de club uit het zuidwesten van Londen staat inmiddels op de veertiende plaats. Het gat tot de degradatiestreep is nu zes punten. Brentford speelt de komende weken tegen Newcastle United (thuis), Norwich City (uit) en Burnley (thuis), drie clubs die kort onder The Bees staan.

