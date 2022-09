Erling Haaland of toch Johan Cruijff? Noor doet iedereen versteld staan met kopie van iconische goal

Pep Guardiola moest meteen denken aan de iconische goal die zijn grote voorbeeld Johan Cruijff in 1973 maakte in Camp Nou. ,,Wat een doelpunt”, sprak de City-coach. ,,Ik herinner me dat Johan Cruijff lang geleden tegen Atletico Madrid op vergelijkbare wijze scoorde. Het is mooi dat Erling veranderde in Johan Cruijff. De mensen die me kennen weten wat voor invloed Cruijff in mijn leven als persoon, mentor en manager heeft gehad.”

Volledig scherm Met zijn goal tegen Dortmund deed Erling Haaland denken aan Johan Cruijff. © AP

Haaland scoorde met zijn hooggeheven been op onnavolgbare wijze na een fraaie voorzet van João Cancelo. De lenigheid van de Noorse spits was voor Guardiola ook reden een vergelijking te trekken met Zlatan Ibrahimovic. ,,Erling heeft hetzelfde. Hij is zo groot, maar heeft ook die natuurlijke flexibiliteit.”

Wereldwijd wordt de wondertreffer van Haaland bejubeld. ‘De nacht dat Erling Haaland veranderde in Cruijff in de Champions League', schrijft de BBC over het kunststukje. Het Franse L’Équipe heeft het over een ‘Zlatanesque-goal’.

Bild kopt over het ‘ongelooflijke Haaland-ding’ en heeft het over een Wahnsinns-Tor. ,,Ze wisten wat ze konden verwachten. En konden het niet voorkomen", schrijft de Duitse krant over het weerzien van Dortmund met de fenomenale Noorse spits. Kicker heeft het over een ‘droomgoal’: ,,Na een prachtige voorzet van João Cancelo met buitenkant voet klom Haaland naar rechts in het vijfmetergebied en manoeuvreerde de bal artistiek van dichtbij langs Meyer".

Poll Welke goal was mooier? Die van Haaland tegen Dortmund

Die van Cruyff tegen Atlético Welke goal was mooier? Die van Haaland tegen Dortmund (29%)

Die van Cruyff tegen Atlético (71%)

‘Zoiets ga je voor lange tijd niet meer zien in de Champions League', steekt het Spaanse Marca de loftrompet. ‘Haalands meest barbaarse doelpunt!!’ ,,Scoren na een acrobatisch schot en een sublieme voorzet van Cancelo.”

,,Wat te zeggen van die goal? Misschien dat het niet zozeer een doelpunt was als wel een fysiek hoogstandje", stelt The Guardian. The Sun heeft het over ‘een sensationele Kunf Fu-kick'.

Ook voormalig Manchester United-speler Rio Ferdinand wist al analist van BT Sport niet wat hij zag: ,,Zlatan is waarschijnlijk de enige speler die dat doelpunt kan maken. Haaland is de speler die het verschil kan maken en City aan het winnen van de Champions League kan helpen.”

Volledig scherm Erling Haaland was zelf ook niet ontevreden over zijn winnende goal. © AP

Even voor de treffer van Haaland had John Stones namens City gelijkgemaakt, nadat Jude Bellingham de Duitsers op voorsprong had gezet. Haaland vond zijn treffer net iets mooier dan die van zijn ploeggenoot, een hard en hoog schot. ,,Eerlijk gezegd wel ja, maar het waren twee schitterende doelpunten. Op het einde lieten we zien wie we zijn. Zo moeten we spelen. Ik ben trots op de laatste 20, 25 minuten.”

De 22-jarige Noor is goed begonnen aan zijn periode in Manchester, na zijn overstap deze zomer vanuit Dortmund. De spits maakte dertien doelpunten in zijn eerste negen wedstrijden.