Ernstig zieke Mihajlovic legt werk als coach van Bologna neer

Algerije na penalty’s voorbij Ivoorkust

11 juli Algerije heeft de halve finales van de Afrika Cup bereikt. In een aantrekkelijke wedstrijd, zeker in de eerste helft, rekenden de Noord-Afrikanen pas na strafschoppen af met Ivoorkust. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord.