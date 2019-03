Escriba nieuwe trainer Celta de Vigo

VAR speelt hoofdrol Juventus wint spectacu­lai­re Italiaanse topper in Napels

3 maart Als de titelrace in de Serie A nog niet beslist was, is hij dat nu wel. Juventus won vanavond de beladen en bij vlagen spectaculaire topper op bezoek bij Napoli: 1-2. Een absolute hoofdrol was in het zuiden van Italië weggelegd voor de VAR.