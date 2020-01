Espanyol pakt twaalf toeschouwers aan na racisme jegens Iñaki Williams

De aanvaller werd na zeventig minuten gewisseld in het duel met Espanyol waarna er apengeluiden op de tribunes hoorbaar waren. Williams vroeg tijdens het duel aan zijn aanvoerder Iker Muniain om de spreekkoren bij de arbitrage te melden, maar scheidsrechter José María Sánchez Martínez besloot de wedstrijd niet stil te leggen. Hij zie het incident niet te hebben opgemerkt. De zaak werd groot nieuws in Spanje. Williams kreeg steunbetuigingen uit alle hoeken, zelfs van de eerste minister.



Espanyol nam na afloop afstand van het racisme en deed onderzoek op basis van videobeelden. Twaalf supporters worden aan de hand daarvan in de toekomst geweigerd door de club uit Barcelona. ,,Daarmee doen we wat we kunnen want voetbal heeft waardes te verdedigen”, stelt Espanyol. Athletic apprecieert de inzet van en spreekt over ‘een minderheid die niet welkom is in het voetbal’.