Eto’o: Messi moet tot zijn 70ste blijven voetballen

Sarri vreest blessures Juventus bij herstart voetbalsei­zoen

14:31 Matthijs de Ligt hervat morgenavond het Italiaanse voetbalseizoen voor Juventus met de return in de halve finales van de beker tegen AC Milan. De landskampioen uit Turijn is favoriet voor een plaats in de finale, na het gelijkspel in de uitwedstrijd (1-1). ,,Maar toch weten we even niet waar we staan”, zegt trainer Maurizio Sarri.